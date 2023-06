Infortunio all'aeroporto, talloni schiacciati dai carrelli del trasporto

Infortunio sul lavoro all'aeroporto di Venezia domenica. Un addetto dell'handler Gh è rimasto ferito alle caviglie verso le 11, sembra mentre si trovava ad operare con dei carrelli per il trasporto delle merci che gli sarebbero finiti addosso. A segnalarlo è il sindacato Cub Trasporti. «Stava lavorando su un volo Delta - racconta il sindacalista del Cub, Giampietro Antonini - sarebbe rimasto schiacciato tra due dolly (carrelli aeroportuali). Ad una prima visita pare non si sia rotto le ossa del piede, ma c'è una grossa lacerazione».

Qundi la denuncia. «È stato chiesto l'intervento di un'ambulanza all'ospedale dell'Angelo, in quanto sembra non fosse disponibile nessun altro mezzo del Pronto soccorso aeroportuale - dice Antonini - Così il lavoratore ha dovuto attendere a lungo e ha perso parecchio sangue nel frattempo. C'è un problema di sicurezza allo scalo Marco Polo. Poniamo una riflessione sulla serietà della gestione dei servizi da parte di Save. Si prefigura un masterplan miliardario per aumentare il volume del traffico (presentato dall'azienda alla città nei giorni scorsi), ma quanto accaduto non può non aprire un dibattito». Il sindacato intende denunciare il fatto alle autorità: da Enac alla prefettura fino all'Ispettorato del lavoro.

La scorsa settimana, durante la presentazione e la raccolta delle osservazioni al masterplan aeroportuale, una delle questioni politiche e sindacali ha riguardato la sicurezza dello scalo, sia in ambito lavorativo per la tutela degli addetti, che sul versante degli imbarchi-sbarchi e il controllo passeggeri. La Cgil ha posto, come il Cub, la questione della carenza di personale, dicendo che è destinata ad aumentare nel tempo in mancanza di assunzioni stabili e stipendi adeguati, in un settore d'importanza strategica che continua a rimanere legato alla stagionalità.