Si accascia a terra, colto da malore: aveva ingerito diversi ovuli di cocaina e eroina

Un uomo si accascia a terra in un esercizio commerciale nei pressi della stazione di Mestre, e viene soccorso dagli agenti della polizia ferroviaria. Il malore, come appurato successivamente, è dipeso dall'ingestione di numerosi ovuli contenenti cocaina e eroina. Il soggetto, ricevute le cure del caso, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite. L'intervento rientra nel potenziamento dei servizi della Polfer a contrasto della microcriminalità negli scali ferroviari del Veneto.

Anche la stazione di Venezia Santa Lucia, da alcuni mesi, è interessata da massicce operazioni che coinvolgono tutte le forze dell'ordine per prevenire i reati - in particolare i borseggi - in una delle zone maggiormente frequentate e affollate da turisti. Negli ultimi giorni sono state denunciate a vario titolo alcune donne, tutte originarie dell'est Europa, dedite ai furti in prossimità dello scalo e degli imbarcaderi. Già munite di foglio di via da parte del questore, la maggior parte delle "manolesta" intercettate avevano già violato il provvedimento in più di una circostanza.

Solo nello scalo lagunare, dall’inizio del mese di settembre, sono state 23 le denunce per la mancata osservanza del foglio di via obbligatorio, 8 delle quali tutte a carico della stessa persona. A partire da agosto sono stati anche intensificati i controlli a carico di diversi portabagagli, con la disposizione di sanzioni per alcuni porter abusivi: sono stati una decina i provvedimenti adottati, ai quali se ne aggiungono due per il reato di minaccia.