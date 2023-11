Rifiuti ingombranti abbandonati: la denuncia. In arrivo nuovi sistemi Veritas

Se tutto avvenisse seguendo le regole forse non ci sarebbero denunce di rifiuti abbandonati che costantemente via social e attraverso segnalazioni la popolazione fotografa e condanna, costretta a convivere con i cassonetti davanti casa sormontati da mobili, materassi, sedie, elettrodomestici, vasche, inerti e materiali di ogni tipo. L'ultima situazione segnalata è quella di via Generale Antonio Cantore a Marghera dove l'ex delegato all'ambiente, Carmine Montefusco, ha fotografato la situazione (come appare sopra).

«Veritas fa un intervento due volte alla settimana ma la gente di notte qui butta fuori di tutto. Servono le telecamere "volanti" - dice - quelle che ogni giorno possono essere spostate in punto diverso in modo da controllare la situazione dei cassonetti e delle isole ecologiche del territorio. È un disastro, gli operatori passano, ma se l'appuntamento fissato è per venti giorni dopo, la gente intanto si libera degli ingombranti esponendoli in modo improprio su suolo pubblico e in particolare vicino ai contenitori stradali». A ogni notte che passa, la gente aggiunge qualcosa, facendo leva sul fatto che prima o poi tutto quello che è stato esposto verrà portato via. Ma non è così. Intanto perché il ritiro a domicilio prevede quantitativi ben precisi e concordati di materiali, poi perché ci sono limiti di tempo per l'esposizione. Il problema sorge se c'è il mancato ritiro, a causa di qualche criticità, e i tempi si allungano e gli imgombranti aumentano. «Così non si può andare avanti, nessuno denuncia più», commenta Montefusco.

Nuovi sistemi per dissuadere gli abbandoni sono in arrivo da parte di Veritas, conferma la partecipata che è a conoscenza del problema, senza specificare di cosa si tratti in modo da non rovinare "l'effetto sorpresa". Da tenere presente, spiega il settore Ambiente della polizia locale, che gestisce le telecamere mobili, che la sorveglianza con questo sistema flessibile, sta portando a buoni risultati nei punti più critici. Via Generale Cantore in questo quadro di aree nel mirino dei reati ambientali rappresenta una novità, ma in ogni momento è possibile spostare il dispositivo di sorveglianza video, e se il trasferimento degli ingombranti che poi vengono abbandonati avviene tramite il trasporto in auto, è praticamente certo che i trasgressori verranno identificati.