Dolo, due iniziative per ricordare Alberto Polo

La città di Dolo organizza due iniziative per ricordare il sindaco Alberto Polo nell'anniversario della sua nascita, martedì 17 agosto. Il primo è l'intitolazione della pista ciclopedonale Dolo - Sambruson, con una cerimonia in programma alle ore 18. Il secondo domenica 22 agosto: alle 20.30, in piazza Cantiere, il "Trio del Giglio" interpreterà un ricordo musicale per pianoforte e archi a onore di Alberto, a cura della Fondazione Ugo e Olga Levi.

«Lo avevamo promesso a tutti noi e a tutte quelle persone che lo scorso gennaio non hanno potuto salutare Alberto come avrebbero voluto e come meritava», spiegano il vicesindaco Gianluigi Naletto e la giunta. Per l'amministrazione, in particolare, la pista ciclabile Dolo - Sambruson è «un’opera molto preziosa ma sopratutto estremamente simbolica. Dopo decenni di promesse, la sua amministrazione è riuscita a realizzarla, collegando in sicurezza i due centri: un successo politico e amministrativo ricco di significato. Sopratutto per lui, orgogliosamente ambrosiano di origine: al momento della sua prima candidatura aveva sfidato gli scettici, assicurando che lui, a differenza di tutti gli altri, quella pista l’avrebbe realmente costruita».

Il secondo momento è all’insegna della musica: la passione e il lavoro di Alberto, lo strumento, come amava ricordare, per dialogare al meglio con tutti. «Due momenti semplici - conclude il Comune - come è sempre stato il suo stile, garbato e diretto: fondamentali, tuttavia, per tutti noi e, ne siamo certi, per tutta la nostra comunità».