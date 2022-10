Parte la campagna antinfluenzale con due nuovi vaccini

Partirà il prossimo 24 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale nel territorio veneziano. L'Ulss 3 disporrà di un totale di 115mila dosi, con la possibilità, nel caso di una adesione importante della popolazione, di poterne acquisire un venti percento in più. Come spiegato mercoledì mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Mestre dell'azienda sanitaria, rispetto agli scorsi anni ci saranno delle novità.

In Veneto, infatti, saranno testati due nuovi tipi di vaccino, sui quali ha fatto chiarezza Vittorio Selle, direttore della Prevenzione dell'azienda sanitaria: «Uno nasale, a formulazione spray, che sperimenteremo con i pediatri di libera scelta nei ragazzini piccoli». Ciascuna azienda sanitaria ne avrà a disposizione 700, «per vedere se hanno una risposta diversa rispetto ai vaccini per via iniettiva». La seconda novità è invece il vaccino ad alto dosaggio, «che sperimenteremo nelle Rsa e nei più fragili». Si tratta di una formulazione con 60 microgrammi di principio attivo, che negli Stati Uniti utilizzano da tempo, «e per il quale abbiamo spinto molto».

Influenza: vaccini anche in farmacia

I cittadini veneziani potranno ricevere il vaccino anche nelle farmacie, dopo la sperimentazione del servizio durante la campagna anti-Covid. Si tratta di un modo per incentivare la vaccinazione, sfruttando dei presidi sanitari diffusi capillarmente nel territorio. Come spiegato dal direttore dei servizi socio-sanitari, Stefano Vianello, «il coinvolgimento delle farmacie è una strategia adottata a livello nazionale, per avere una maggior platea di punti dove vaccinarsi. Della circa duecento farmacie di Ulss 3, sono una cinquantina quelle coinvolte».