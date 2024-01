Allerta rossa inquinamento, fermi anche i veicoli commerciali Euro 5

Nel territorio comunale di Venezia da oggi, martedì 30 gennaio, è in vigore il livello di allerta rossa per l'inquinamento dell'aria. Lo ha comunicato l'Arpav sulla base delle rilevazioni di pm10 in atmosfera, la cui concentrazione ha superato per dieci giorni consecutivi la quota di 50 microgrammi per metro cubo. Con l'allerta rossa scattano ulteriori restrizioni per il traffico: il divieto di circolazione viene esteso ai veicoli commerciali diesel euro 5, che devono restare fermi dalle 8.30 alle 12.30.

Oltre al comune di Venezia la misura riguarda anche San Donà di Piave e Chioggia. Il provvedimento resterà valido almeno fino all'emissione del prossimo bollettino, mercoledì 31 gennaio. Intanto le condizioni meteo non aiutano: il tempo stabile, l'alta pressione e le giornate nebbiose favoriscono l'accumulo di polveri sottili nell'aria.

Il pm10 definisce le particelle di diametro fino a 10 micrometri, che possono essere inalate e penetrare nel tratto superiore dell'apparato respiratorio, dal naso alla laringe. Nelle nostre zone, la presenza consistente di queste particelle è il frutto dell'alta concentrazione di città densamente popolate, industrializzate e trafficate, oltre che delle particolari condizioni meteorologiche e geografiche della Pianura Padana, che favoriscono l'accumulo di inquinanti in atmosfera.