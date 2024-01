Aria inquinata, martedì 30 gennaio scatta il livello rosso

Sul territorio comunale di Venezia da martedì 30 gennaio scatta il livello di allerta 2 "rosso" a causa dell'alta concentrazione di polveri sottili in atmosfera. Il livello rosso, per la precisione, viene attivato dopo dieci giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi al metro cubo di pm 10.

Di conseguenza entrano in vigore alcune misure e restrizioni del piano antismog, che comunque erano quasi tutte già attive con il precedente livello arancione: nell'ambito della mobilità, si conferma lo stop ai veicoli privati a benzina euro 0, 1 e 2, e a quelli a diesel fino a euro 5, mentre nel riscaldamento domestico la temperatura massima di 18 gradi. L'unica ulteriore restrizione riguarda i veicoli commerciali: è vietata la circolazione anche ai diesel euro 5, ma solo dalle 8.30 alle 12.30.

Il pm 10 definisce le particelle di diametro fino a 10 micrometri, che possono essere inalate e penetrare nel tratto superiore dell'apparato respiratorio, dal naso alla laringe. Nelle nostre zone, la presenza consistente di queste particelle è il frutto dell'alta concentrazione di città densamente popolate, industrializzate e trafficate, oltre che delle particolari condizioni meteorologiche e geografiche della Pianura Padana, che favoriscono l'accumulo di inquinanti in atmosfera.

A Venezia, l'opposizione invita l'amministrazione a incentivare la mobilità sostenibile. Per Monica Sambo, segretaria comunale del Pd, «le misure contro l’inquinamento sono sacrosante ma non possono funzionare in assenza di politiche a sostegno della mobilità alternativa o alla rottamazione dei mezzi inquinanti. Serve - aggiunge - un sistema di incentivi legato al reddito per sostituire i veicoli, serve un grande piano per il trasporto pubblico gratuito. Come Pd, chiediamo di percorrere quest’ultima strada: ci sono le risorse per dare a tutte le persone sotto una soglia media di reddito, agli studenti e agli over 65 un abbonamento gratuito».