Scatta l'inseguimento a sirene spiegate in laguna

Non si ferma all'alt intimato dai carabinieri e procede a tutto gas a bordo di un barchino: scatta l'inseguimento del motoscafo dei militari in laguna a sirene spiegate. È successo nel pomeriggio. Il barchino ha sfrecciato anche attraverso rio San Martino a Murano, sotto il ponte, ma la barca dell'Arma è riuscita a stargli addosso fino a quando non l'ha bloccato. Il conducente era da solo e i militari una volta fermato e portato a terra hanno proceduto alle verifiche del caso per comprendere il motivo della fuga, l'identità e per controllare i documenti della barca. Le indagini a tarda sera erano ancora in corso. Le immagini girate dai passanti in fondamenta sono finite su Facebook dove più di qualcuno ha commentato di aver riconosciuto la barca.