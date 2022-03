Fuga in barchino con il motore rubato: trentenne preso e denunciato

È stato denunciato l'uomo alla guida del barchino che l'altro giorno, lunedì 7 marzo, era fuggito ai carabinieri sfrecciando tra i canali. Si tratta di un trentenne veneziano che dovrà rispondere dei reati di resistenza, ricettazione e violazione delle norme di navigazione.

Tutto è iniziato attorno alle 16, quando una pattuglia del nucleo natanti, impegnata in normali operazioni di controllo, ha intimato l'alt al barchino: quello, invece di fermarsi, ha cambiato rotta ed è fuggito a tutta velocità. I carabinieri gli si sono messi dietro con le sirene spiegate, dando inizio a un inseguimento che è durato oltre mezz'ora. Il barchino cambiava rotta in continuazione, dirigendosi anche nelle zone di basso fondale, ma i militari non lo hanno mai perso di vista. Alla fine sono riusciti a fermarlo tra i canali dell’isola di Murano.

Dai controlli è emerso che il motore della barca (un Yamaha 70 cavalli, privo di targhetta identificativa) era rubato. Inoltre, che il conducente era senza assicurazione e aveva un titolo di guida non adeguato. Chi abbia subito il furto di un motore di questo tipo è invitato a segnalarlo ai carabinieri. Nel frattempo, la barca è stata sequestrata.