Inseguimento a folle velocità, si schianta contro una gazzella: feriti due carabinieri

Inseguimento a folle velocità attraverso due comuni. Una Giulietta dei carabinieri speronata, due militari feriti e un'auto distrutta contro un mezzo dell'Arma: sono le conseguenze di una fuga iniziata ieri a Mira, verso le 12, e terminata circa un'ora dopo in via Lorenzo Perosi a Cazzago. I militari hanno bloccato un 25enne veneziano al volante di un'auto che aveva provato a seminare le forze dell'ordine con il rischio di causare una tragedia.

Fuori di sé, l'uomo aveva atteso un passante per strada, che forse aveva appena acquistato qualcosa in un negozio vicino, per scagliarsi contro di lui e derubarlo. Ma non è riuscito, destando l'attenzione della gente attorno e quella dei militari di Mira arrivati sul posto. Al loro ordine di fermarsi anziché arrendersi il giovane ha iniziato la fuga. Durante la folle corsa in macchina ha perfino speronato la gazzella che gli stava addosso. La corsa fuori controllo è durata fino a Cazzago di Pianiga, dove l'auto ha finito per schiantarsi contro un mezzo dei carabinieri. Dentro al veicolo distrutto e accartocciato i militari hanno arrestato il fuggitivo, bloccato in mezzo a tutti gli airbag esplosi contemporaneamente dopo l'urto. Ferito, ma non in pericolo di vita, il fuggitivo è stato soccorso. I due carabinieri feriti nell'inseguimento sono stati trasferiti al Pronto soccorso per le e gli accertamenti medici. Sul posto anche gli agenti della polizia locale dei Comuni della Riviera.