Evade dai domiciliari e non si ferma all'alt: l'auto si schianta e prende fuoco

Inseguimento a dir poco rocambolesco la sera di Natale, lunedì 25 dicembre, lungo il Terraglio. Tutto è iniziato verso le 20 a Mogliano Veneto dove una Volkswagen Golf è stata fermata per un controllo da una "gazzella" dei carabinieri. L'uomo alla guida, però, ha tirato dritto all'alt, iniziando a fuggire a folle velocità in direzione Venezia. A quel punto i carabinieri si sono messi all'inseguimento del veicolo.

La fuga della Golf è terminata in via Castellana a Mestre, dove il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un cartello stradale e alla fine contro un albero a bordo strada. Nell'impatto, violentissimo, l'auto si è incendiata costringendo all'intervento anche i vigili del fuoco. All'interno dell'abitacolo è stato trovato un 40enne veneziano già noto alle forze dell'ordine per essere stato condannato agli arresti domiciliari in provincia di Treviso in quanto indagato per alcuni furti in danno a esercizi pubblici commessi a Milano nel novembre scorso. Insieme a lui, in auto, si trovava una 38enne veneziana. entrambi si trovano ora ricoverati sotto osservazione in ospedale a Mestre per i traumi riportati nello schianto. Il 40enne evaso dai domiciliari è stato denunciato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.