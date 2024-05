Inseguimento in emergenza della polizia locale in A4. La pattuglia paga il pedaggio

Non si fermano all'alt nel posto di controllo della polizia locale di San Donà di Piave, gli agenti inseguono l'auto in autostrada senza raggiungerla e alla fine pagano anche il pedaggio al casello di uscita. È successo lunedì mattina, quando la pattuglia stava facendo un posto di controllo in via Martiri delle Foibe e la Volvo C30 con due giovani a bordo, senza assicurazione, è fuggita via imboccando l'A4 a Noventa di Piave (San Donà).

Gli agenti in furgone hanno cercato di fermare la C30 senza poter stare dietro al bolide, sfrecciato via, e sono usciti al casello di Meolo (Roncade) per tornare al comando. Alla fine la pattuglia ha dovuto sborsare gli 80 centesimi per pagare la concessionaria - Autostrade Alto Adriatico - nonostante l'ingresso durante il servizio e per ragioni di sicurezza. La macchina, intestata a un italiano residente a Milano, già proprietario di altri 27 veicoli (probabilmente un prestanome) è stata segnalata alla polizia stradale. «I nostri veicoli non sono esentati dal pedaggio autostradale», ha spiegato il comandante della polizia locale di San Donà, Paolo Carestiato. Per questo è stato pagato il corrispettivo: non c'è alcuna responsabilità da parte di Autostrade. Carestiato precisa che è possibile chiedere il rimborso di quanto pagato per il servizio svolto in emergenza lunedì. Tuttavia, dice, dal momento che a differenza della polizia stradale, la locale non opera in autostrada, non verrà chiesta l'esenzione.