Fugge all'alt della polizia, scatta l'inseguimento: in auto oltre due chili di hashish

Quando la pattuglia gli ha intimato di fermarsi lui, anzichè accostare, ha premuto l'acceleratore ed è sfrecciato via. Un tentativo di fuga per nascondere due chili e 29 grammi di hashish che aveva in macchina. Un tentativo che, però, non è andato a buon fine.

Gli agenti del commissariato di Chioggia, nell'ambito di una serie di controlli lungo la statale Romea, oggi hanno fermato il conducente di un'auto che ha tentato di scappare all'alt dopo un breve inseguimento. Una fuga durante la quale ha anche cercato di tamponare la volante per mandare fuori strada gli agenti.

Al termine dell’inseguimento l'uomo, che viaggiava in compagnia di una donna, è stato trovato sprovvisto di patente di guida ed è stato arrestato. La droga è stata sequestrata e i poliziotti hanno riportato lievi lesioni. La donna, invece, è stata denunciata.