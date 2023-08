Truffano un'anziana e fuggono: inseguimento folle a oltre 100 chilometri orari

Venti chilometri di fuga a oltre 100 chilometri orari, poi la resa. Pomeriggio ad alta tensione quello di ieri tra Massanzago (Padova) e Scorzè, dove i carabinieri hanno inseguito a lungo una coppia a bordo di una Volkswagen Golf.

Tutto - come riporta PadovaOggi - è nato con una truffa, il cosiddetto raggiro dello specchietto, ai danni di una donna anziana a Massanzago. La signora ha consegnato dei soldi a un ragazzo, che aveva simulato un danno alla sua auto e che, una volta ricevuto il denaro, è risalito velocemente in auto e si è allontanato. Un esercente della zona ha assistito da lontano allo scambio ma, pensando che si trattasse del nipote della donna, è rientrato nel locale. È stata lei, poco dopo, a informarlo di essere stata truffata. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza.

L'intervento

La centrale operativa dei carabinieri ha diramato le ricerche della Golf, che poco dopo è stata intercettata dal radiomobile di Cittadella. Ne è nato un rocambolesco inseguimento che si è protratto per circa 20 chilometri. Con la collaborazione di altre pattuglie, tra cui quella della stazione di Scorzè, la macchina è stata costretta ad accostare proprio nel territorio veneziano.

A bordo, assieme all'autore della truffa, c'era una ragazza. Entrambi 21enni, risultano residenti a Noto, in Sicilia. I carabinieri li hanno perquisiti, trovandogli addosso la somma di 55 euro, ovvero il denaro consegnato dalla vittima che nel frattempo si è recata in caserma a formalizzare la denuncia. I due giovani sono stati denunciati e dovranno rispondere dei reati di truffa in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.