Alla guida dopo aver bevuto, scappa all'alt: fermato un 25enne

Bloccato al termine di un inseguimento su strada: è successo nella notte tra sabato e domenica, attorno all'1.30, nella zona di Vicenza. Alla guida un giovane di 25 anni residente nel veneziano. La sua fuga è iniziata all'uscita del casello autostradale di Vicenza est della A4, dove i carabinieri avevano allestito un posto di controllo. L'automobilista avrebbe evitato l'alt e sarebbe corso via ad alta velocità, subito inseguito dalle pattuglie.

L'inseguimento è durato poche centinaia di metri e si è concluso lungo viale Serenissima, all’altezza della zona commerciale. A bordo dell'auto c'erano due ragazzi. Il conducente (A.B.D.C. le sue iniziali) è stato sottoposto all'alcol test che ha riscontrato un tasso alcolemico nel sangue di 1,23 grammi per litro, più del doppio della soglia di tolleranza. Di conseguenza dovrà rispondere di tre violazioni al codice della strada: violazione dell'obbligo di fermarsi all'alt, guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza. Quest'ultima infrazione gli è costata anche la denuncia penale in stato di libertà.

L'operazione fa parte di una serie di pattugliamenti straordinari che si sono susseguiti per circa 24 ore, durante il weekend, in varie zone di Vicenza. Dalla mattina dell’1 fino alle prime ore del 2 ottobre, i carabinieri sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio mediante l’incremento delle pattuglie già normalmente in circuito in città, l’impiego di personale in borghese e l’ausilio di un elicottero del nucleo di Belluno, che ha fornito supporto aereo. In totale, erano all’opera 70 carabinieri. Gli esiti dell'operazione sono riportati da VicenzaToday.