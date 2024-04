Installazione in Campo Santo Stefano divelta dal vento

Ha rischiato di finire a terra a causa del forte vento che sta soffiando in questi giorni a Venezia. I vigili del fuoco martedì mattina, intorno alle 9.30, sono intervenuti in Campo Santo Stefano per mettere in sicurezza un'installazione della Biennale Arte.

Si tratta di un'opera dell’artista bosniaca Šejla Kamerić. I pompieri con una scala hanno distaccato del tutto l’installazione in parte già divelta. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Le operazioni di rimozioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

