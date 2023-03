Insulti contro una ragazza, l'autore è un 60enne: denunciato

È stato identificato e denunciato il vandalo che durante lo scorso weekend, nella notte tra sabato e domenica, avrebbe imbrattato con una bomboletta spray di vernice nera una serie di luoghi pubblici a Preganziol, in provincia di Treviso. Il presunto colpevole, come riporta TrevisoToday, è un 60enne del miranese. È accusato di avere tracciato scritte sulla chiesa parrocchiale di Preganziol, nel sottopasso ferroviario, su uno scuolabus e all'ingresso delle piscine: scritte riportanti pesanti insulti nei confronti di una ragazza mestrina di circa 20 anni, con tanto di nome e cognome, indirizzo, parole sconce e offese a sfondo sessuale.

L'uomo è stato individuato dalla polizia locale di Mogliano Veneto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui si è consumato il raid. Gli occhi elettronici hanno immortalato il 60enne alle 3 di notte: l'uomo aveva precauzionalmente parcheggiato la sua auto in un luogo distante, per evitare appunto l'identificazione, ma questa mossa è servita a poco.

I danni provocati dalla vernice nera ai marmi della chiesa ammontano ad almeno 3mila euro, senza contare le operazioni di pulizia per gli altri imbrattamenti. Non è chiaro, al momento, se il 60enne sia responsabile anche di altri episodi simili avvenuti in passato, sempre rivolti alla stessa ragazza: in particolare l'affissione di alcuni volantini riportanti insulti nel parco di Sambughè di Preganziol e nelle immediate vicinanze dei giardini pubblici di via Einaudi, a Mestre.