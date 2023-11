Finito l'interrogatorio di Turetta, il 22enne non avrebbe risposto al gip

Giornata cruciale nell'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin. L'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania dopo una fuga di mille chilometri, ha sostenuto questa mattina l'interrogatorio di garanzia davanti al gip, Benedetta Vitolo. Presente anche il pm Andrea Petroni. Turetta ha avuto la possibilità di dare la sua versione dei fatti, ma pare sia rimasto in silenzio e sia scoppiato a piangere. Intanto il legale della famiglia di Giulia ipotizza un nuova accusa contro il ragazzo: stalking.

Nel carcere di Montorio a Verona l'interrogatorio è iniziato verso le 10, e già attorno alle 10.30 sono usciti la giudice e il pm Petroni. Ciò fa ritenere che il giovane non abbia risposto alle domande, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Non si sa ancora se abbia o meno rilasciato dichiarazioni spontanee.

La difesa - spiega Today.it - potrebbe puntare tutto su un'istanza di perizia psichiatrica. Quello che è certo, perché chiarito dall'avvocato Giovanni Caruso, è che «non verrà presentata alcuna richiesta al Riesame» contro l'ordinanza di custodia in carcere, «né verranno chiesti affievolimenti della misura». Dal lato dell'accusa, non è ancora noto se verranno contestate una o più nuove aggravanti, compresa la premeditazione, la crudeltà (dipenderà dagli esiti dell'autopsia fissata per l'1 dicembre) e il reato di occultamento di cadavere.

Intanto Turetta passerà tra qualche giorno dal reparto infermeria alla sezione "protetti", per ancora maggiori tutele rispetto agli altri detenuti, dopo che avrà finito visite e valutazioni psicologiche e psichiatriche.