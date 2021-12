Fogliani: «Carenza agenti di polizia nel Veneto orientale e aumento furti. Destinare più risorse»

«Mi sono rivolta al ministro Lamorgese affinché adotti iniziative urgenti per sopperire alla carenza di organico che sconta la polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale. Nell’ultimo incontro della Conferenza dei sindaci, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti delle segreterie provinciali interessate dei sindacati di polizia Sap e Siulp, è stata infatti sottolineata la grave situazione che riguarda l’ordine pubblico nell’area». Con queste parole la deputata veneziana Ketty Fogliani (Lega Nord), componente commissione affari costituzionali alla Camera, annuncia di aver firmato un'interrogazione al ministro dell’Interno affinchè si valuti la destinazione di maggiori risorse alla polizia nel Veneto orientale.

«Purtroppo nella zona sono stati registrati molti furti in abitazione, in particolare nella comunità portogruarese e in quella concordiese - dice Fogliani -. D’altro canto i sindacati di polizia hanno sottolineato le gravi carenze degli organici negli uffici dell’area, hanno spiegato come la recrudescenza delle attività criminali sia legata anche alla difficoltà di controllo del territorio, venendo quindi meno tutta l’attività di prevenzione». Ad esempio - rifrisce la deputata -, il commissariato di Portogruaro, che dispone di 29 agenti, è chiamato a garantire servizi di pattugliamento e di intervento su ben 11 comuni e riesce a mettere a disposizione circa una pattuglia al giorno; la polfer di Portogruaro, a causa dei prossimi pensionamenti, rimarrà a breve con soli 3 operatori, mentre la stradale, con 5 agenti, riesce a garantire solo 20 pattuglie al mese; il commissariato di Jesolo riesce a garantire 100 pattuglie al mese contro le 120 che sarebbero sufficienti per un controllo efficace; San Donà di Piave dovrebbe, a norma di regolamento contare su 42 agenti, ma ne avrebbe a disposizione solo 27».