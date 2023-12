Interventi per 3 milioni di euro ai Giardini della Biennale

Tre milioni di euro per la realizzazione di percorsi esterni ai Giardini della Biennale. L'investimento è stato approvato nell'ultima seduta della giunta comunale di Venezia, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto.

«L'intervento - ha commentato Zaccariotto - ha l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione funzionale e ambientale dell'area, in accordo con le attività e le esigenze del territorio e della città di Venezia». Sono previsti, in particolare, il restauro del ponte e di una porzione di riva su Rio dei Giardini, l'installazione di un pontile sul lato Sant'Elena e la pavimentazione della porzione finale del viale Trento. Verranno anche realizzati interventi sul verde che comprendono la messa in sicurezza delle alberature presenti su viale Trento e il rifacimento delle aiuole sui due assi principali di viale Trento e viale Trieste.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'obiettivo del progetto è ,favorire l'accessibilità e la fruizione da parte dei visitatori lungo le aree scoperte migliorando le caratteristiche della pavimentazione, ora in ghiaino, in particolare per i tratti in maggior pendenza, che attualmente non garantiscono un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Previsti anche il miglioramento della stabilità strutturale del ponte dei Giardini della Biennale e dell'accesso acqueo anche con inserimento di strutture galleggianti in corrispondenza di Riva Sant'Elena.