Il campus di via Torino cresce: nuovo edificio con mensa, aule studio e palestra

Il ministero dell'Università e della ricerca finanzia Ca' Foscari con 3,6 milioni di euro in ambito edilizio. Due milioni e 345 mila euro saranno destinati alla realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale nel campus scientifico a Mestre, la restante parte (1,2 milioni) sarà utilizzata per la ristrutturazione della sede di San Tomà. In entrambi i casi, entro l'anno saranno avviate le procedure per l'affidamento dei lavori.

Mensa e palestra per il campus scientifico

In via Torino sarà costruito un edificio a due piani fuori terra, con una superficie lorda complessiva di circa 1.580 metri quadri. Al piano terra sarà allestita una mensa per circa 170 posti, una palestra, spazi per preparazione pasti, dispensa e servizi igienici; al piano superiore, invece, sorgeranno tre aule studio per circa 210 posti, tre uffici e servizi igienici.

In centro storico

Palazzo San Tomà a Venezia, di proprietà dell'ateneo, sarà invece oggetto di un lavoro di restyling e rifunzionalizzazione, con interventi strutturali finalizzati al miglioramento sismico dell’edificio, opere edili e impiantistiche. L'investimento complessivo previsto è di oltre 3 milioni di euro, 1,2 dei quali finanziati dal ministero.

La rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, esprime soddisfazione: «Si tratta di un importante risultato - dice -, che segna una tappa significativa tanto per lo sviluppo edilizio quanto per il potenziamento dei servizi e dell’attrattività internazionale del nostro ateneo. Alleggerendo l’impatto di questi due interventi sul nostro bilancio, il cofinanziamento ministeriale ci consentirà inoltre di destinare le risorse così liberate ad altre future iniziative».