Lo stadio Baracca di Mestre sarà adeguato alla serie C

Un milione e mezzo per lo stadio Baracca di Mestre, che sarà adeguato al campionato di serie C. È stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ad annunciare l'investimento: «Nel prossimo emendamento di giunta al bilancio - ha detto -, inseriremo altri 1,2 milioni di euro, in aggiunta ai 300mila già previsti. È un reale supporto a favore del Mestre calcio, che vorremmo vedere di nuovo in categorie importanti».

Nello specifico, con i nuovi stanziamenti saranno realizzati stazi per le riprese televisive, sala stampa per i giornalisti con spazio per interviste, locale anti doping, postazione del quarto uomo, oltre a interventi per la videosorveglianza e l’implementazione dell'impianto di illuminazione.

Nel ringraziare l'amministrazione comunale, il presidente dell'Ac Mestre, Stefano Serena, sottolinea che «quella di oggi è proprio una bella novità per il tutto il Calcio Mestre e i suoi tifosi».

«Una bellissima notizia, un importante investimento che farà bene alla città e ancora di più allo sport - ha commentato il senatore mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon - Per i tanti tifosi dei colori arancioneri sarà una bella giornata di festa, alla quale mi unisco con soddisfazione sperando che questa bella notizia sia foriera anche di una grande stagione per la storica compagine calcistica cittadina, lo dico da politico, da sostenitore dello sport per i suoi valori e in questo caso anche da tifoso».