A Portogruaro un doppio intervento in diretta streaming per un evento medico internazionale

Giovedì 24 e venerdì 25 giugno l'urologia di Portogruaro sarà tra i protagonisti di un evento medico internazionale: il direttore dell'unità, Michele Amenta, userà il robot chirurgico Da Vinci per effettuare due operazioni che andranno in diretta audio-video su una piattaforma online, con centinaia di medici da tutto il mondo a fare da spettatori.

Organizzato dalla Società italiana di urologia (SIU), l’evento è il più importante in Italia dedicato alla chirurgia ed è occasione per vedere in azione le più moderne tecniche chirurgiche in ambito urologico. Grazie alla trasmissione delle attività in streaming, medici e professionisti del settore potranno osservare vari interventi chirurgici in diretta, anche in contemporanea, e formulare quesiti direttamente ai chirurghi.

Nel dettaglio, il dottor Amenta effettuerà un intervento di urologia oncologica e un intervento di uro-ginecologia. «Una grande emozione poter operare alla pari delle più blasonate strutture al mondo - spiega Amenta -. Infatti, oltre alla presenza di noti ospedali e centri chirurgici italiani, verranno coinvolte strutture inglesi e di New York. Tra essi uno spazio è stato dedicato anche all’ospedale di Portogruaro e questa rappresenta una conferma di quanto sia cresciuta ed apprezzata l’attività urologica svolta in questa azienda sanitaria». Soddisfazione condivisa dal dg dell'Ulss 4, Mauro Filippi: «L’attività chirurgica dell’urologia può contare su professionisti di altissimo livello e sulle tecnologie più avanzate, un motivo di orgoglio per tutto il Veneto».