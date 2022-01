Dall'Africa con una deformazione che rischiava di soffocarlo: Toku salvato all'Angelo

Toku, affetto da una malformazione neoplastica al volto che limitava le sue capacità di respirare, parlare e deglutire, è stato operato all'Angelo di Mestre e ora sta bene. Un intervento straordinario per la sua complessità e per il lungo viaggio compiuto dal 23enne, partito dalla Nigeria nel 2017 per cercare una soluzione al problema.

Un lungo viaggio

Il giovane era cresciuto a Benin City, dove fino all'età di diciott'anni ha lavorato come operaio per sostenere la sua famiglia. Durante l’adolescenza era comparso il bozzo, che crescendo era diventato sempre più pericoloso e gli aveva deformato il volto. «Tutti hanno cominciato a guardarmi con spavento e fastidio», ricorda. I medici del posto gli avevano diagnosticato un carcinoma ameloblastico, constatando che di fatto fosse inoperabile.

Così Toku era partito per l'Europa: aiutato dai corridoi umanitari, ha bussato alle porte di diversi ospedali europei sentendosi rispondere che la lesione era troppo estesa e che non c'era nulla da fare. In Spagna gli hanno dato una possibilità, ma l'operazione sarebbe costata 60 mila euro e lui non li aveva.

L’estate scorsa è arrivato in Italia, dove un’associazione di Verona lo ha indirizzato all'ospedale dell'Angelo. Lo ha ricevuto il primario di Chirurgia maxillofacciale Michele Franzinelli: «Ho notato - ricorda Franzinelli - che la lesione stava invadendo tutto il cavo orale e che, di quel passo, rischiava di soffocarlo». Una lesione rivelatasi benigna, che però era cresciuta fino a sovvertire l’architettura ossea della mandibola.

L'operazione

L'intervento è stato effettuato da tre primari e tre diverse équipe: al dottor Franzinelli si sono unite le squadre del primario di Chirurgia plastica, Eugenio Fraccalanza, e di quello di Otorinolaringoiatria Doriano Politi. «Per prima cosa - spiegano - abbiamo simulato al pc la rimozione della mandibola e la sua ricostruzione con l’utilizzo dell’osso perone sinistro, sagomato in tre parti per riprodurre il profilo mandibolare. Poi abbiamo fatto sviluppare la placca in titanio per fissare i monconi del perone con il residuo di mandibola sana».

Infine l'operazione vera e propria, lunga (8 ore) e delicatissima. L'intervento ha richiesto una tracheotomia, un sondino naso gastrico, il gesso sulla gamba dov'è stato prelevato il perone e una notte in rianimazione. Toku si è ripreso in pochi giorni e ha ringraziato, in inglese, gli specialisti dell'Angelo: «Siete brave persone. Gli unici, dopo tante porte chiuse in faccia, che mi hanno aiutato. Sono felice per la mia nuova faccia e per la mia nuova vita».

Il direttore dell'Ulss 3, Edgardo Contato, ha commentato: «È l'esempio tecnico dell'eccellenza raggiungibile dal nostro servizio sanitario, che vuole farsi carico di tutte le necessità cliniche più rilevanti e gravi delle persone, indipendentemente dall'etnia, dalla possibilità economica, dall'etrazione sociale e dalla provenienza geografica. È il vero miracolo del servizio sanitario nazionale: universale, gratuito, ad alta tecnologia ma anche territoriale, su tutte le branche specialistiche».