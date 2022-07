Blitz della polizia locale all'ex Galileo: trovati giacigli di fortuna

I vicini avevano segnalato un viavai sospetto nell'edificio, così gli uomini del servizio sicurezza urbana della lolizia locale sono corsi ai ripari. L'immobile finito sotto la lente della municipale è quello dell'ex 'I.O.R. - Galileo' di Marghera, inserito dal 2011 nel programma di rigenerazione urbana "Oculus", e da allora oggetto di frequenti interventi di sgombero e messa in sicurezza (12 in tutto).

Questa mattina gli agenti hanno provveduto all'ennesima messa in sicurezza anti-intrusione dell'area che un tempo ospitava le industrie Galileo, in accordo con la società che oggi ne è proprietaria. Nel palazzo, fanno sapere dal comando, sono stati ritrovati otto giacigli di fortuna e materiale da bivacco, ma nessun occupante abusivo. Inoltre, ad opera della società proprietaria è stato sistemato il verde in eccesso e sono state sbarrate con mattoni due finestre oggetto di intrusione. L'area e gli edifici restano sotto costante controllo.