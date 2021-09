Evitano un suicidio: «La casa era piena di armi da taglio». Il sindacato: «I vigili del fuoco meritano un elogio»

Un intervento in un'abitazione da parte dei vigili del fuoco, come innumerevoli altri in cui quotidianamente sono impegnati in provincia e fuori, è finito nel mirino del sindacato Federdistat Cisal di Venezia. Il segretario provinciale della sigla Davide Meli ha scritto una lettera al comandante provinciale del corpo, Mauro Luongo, per chiedere «un riconoscimento formale (elogio) al personale intervenuto, il quale ha dimostrato coraggio e grande professionalità ben oltre lo svolgimento del proprio dovere».

È il 22 settembre scorso. I vigili del fuoco del distaccamento di Mira intervengono in soccorso a una persona, in via Niccolò Tommaseo a Scaltenigo di Mirano, per fronteggiare una situazione tutt’altro che semplice, afferma Meli. Un uomo con una corda legata al collo stava minacciando di buttarsi dal secondo piano della propria abitazione. Sul posto c'erano i carabinieri della stazione di Mirano e, dopo un tentativo andato fallito di provare a entrare dalla porta principale dell’appartamento, in accordo con i carabinieri la squadra ha deciso di passare attraverso una finestra posteriore, riuscendo a guadagnarsi l'ingresso nell'abitazione. Così anche il maresciallo Salvatore Marco Longo, e insieme a lui il capo squadra dei pompieri Andrea Zampieri, hanno potuto raggiungere sul poggiolo l'uomo in difficoltà, che minacciava di suicidarsi, mettendolo in salvo. All'interno dello stabile sono poi state trovate numerose armi da taglio. «Chiediamo che questo intervento sia oggetto di indagine interna e approfondita, per verificare i reali presupposti per un più che meritato elogio al personale intervenuto», commenta il sindacalista.