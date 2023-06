La guerra in Ucraina e il matrimonio con Victor: intervista alla combattente Giulia Schiff

Giulia Schiff, la giovane combattente italiana che poco dopo l’invasione russa ha deciso di prendere le armi e andare a combattere contro l’invasore russo. Una storia, anzi una scelta, che aveva fatto inevitabilmente clamore. La incontriamo nell’ufficio del sindaco di Zhytomyr, in Ucraina. Accanto a lei il marito Victor.

Li intervistiamo di fronte a un manichino vestito della divisa delle forze armate russe, con tanto di armi e ordigni presi come bottino al nemico. Una immagine che rende bene l’idea di dove siamo.

Giulia, Victor, lo ha conosciuto un mese dopo aver raggiunto il fronte per unirsi nelle fila dei resistenti ucraini. Lei di Dolo, lui con la doppia nazionalità: ucraina e israeliana. Fino a poco tempo fa impegnato con l’esercito d’Israele, ha poi scelto di continuare la vita militare ed è tornato nella terra d’origine per difenderla.

Si sono sposati poche settimana fa, in provincia di Verona, il 7 maggio, al Castello di Bevilacqua. Cerimonia che è stata celebrata dall’ex ministro della difesa, Elisabetta Trenta, con la presenza del suo omologo, nel senso anche di fine carica, ucraino. «C’era gente da tutto il mondo, persone di ogni religione. Sono i nostri valori dopotutto, un mondo libero. È quello per il quale combattiamo», dice con tono deciso.

Non è stato un periodo facile quello che ha preceduto il matrimonio visto che Victor è stato più volte seriamente ferito tanto da dover rinunciare a combattere al fronte. Per questo, Giulia e Victor hanno deciso di trasformare la loro azione, mettendo in piedi una fondazione che aiuta a far arrivare dove si combatte gli aiuti che servono, soprattutto nei luoghi dove è più difficile farli arrivare.

Giulia e Victor, lei la passione per la divisa l’ha sempre avuta, viene dall’Aeronautica. Di Victor si è detto. «Con l’esperienza che abbiamo entrambi era la cosa più naturale da fare. Aiutare le persone, quello ci da soddisfazione e quello vogliamo. È come quando abbiamo liberato i villaggi dai russi, la gioia negli occhi delle persone ripaga di ogni sforzo».