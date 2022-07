Dall'autonomia alle Olimpiadi invernali, Zaia a Today: «Vi stupiremo con gli effetti speciali»

Il presidente della Regione del Veneto si racconta in un'intervista esclusiva. Primo governatore in Italia con il 70% di gradimento (secondo lo studio Governance Poll 2022 del Sole 24 Ore), è in carica dal 2010. «Non è che siamo dei fenomeni», dice Zaia. E afferma di «aver ridato dignità al Veneto». (intervista di Giampietro Bisaglia, riprese e montaggio di Alberto Pezzella).