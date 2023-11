Migranti al lavoro, c'è l'accordo fra Prefettura e Confindustria

Un'intesa per integrare al lavoro i migranti richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale e altri stranieri in condizioni di vulnerabilità. Ieri il prefetto Michele di Bari, attuatore delle iniziative di accoglienza in Veneto, e il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro hanno firmato l'accordo. Confindustria sensibilizzerà le associazioni territoriali sull’accoglienza, avvierà tra le sue associate le buone prassi - comunicandole alla Prefettura – svolgerà, d'accordo con la Prefettura, attività di promozione per la partecipazione a percorsi formativi, sia per il miglioramento delle conoscenze linguistiche che per la formazione o l’aggiornamento di competenze necessarie a inserirsi nei luoghi di lavoro.

La Prefettura provvederà ad estendere alle altre Prefetture del Veneto le informazioni ricevute in tema di “best practice” attuate dalle imprese del comparto industriale veneto che favoriscano l'inserimento occupazionale e sociale, portando a conoscenza degli ospiti dei centri di accoglienza e progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) le iniziative formative organizzate sul territorio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

«La Dichiarazione di intenti con Confindustria Veneto vuole sensibilizzare i vari attori pubblici e privati sul tema della integrazione sociale e lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché favorire lo scambio informativo tra le imprese - ha commentato il prefetto di Bari - Queste attività sono state promosse dallo scorso mese di marzo con l’attivazione del tavolo territoriale con Ance e il Centro edili Venezia, con la successiva stipula del protocollo di intesa per l’organizzazione di corsi di formazione di prossimo avvio di figure professionali da inserire nel settore edile».

«Abbiamo di fronte due sfide importanti: l’emergenza immigrazione e l’oggettiva difficoltà delle imprese a reperire manodopera e competenze. Se l’obiettivo di lungo termine è quello di arrivare ad avere una gestione strutturale e regolata dei flussi come avviene già da tempo in altri paesi europei, oggi, di fronte alla situazione complessa degli arrivi non organizzati, ci rendiamo disponibili ad attuare percorsi di formazione per favorire l’accesso a opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e di conseguenza nel contesto sociale dei migranti che hanno bisogno, interesse, volontà e i diritti per stare sul territorio - afferma il presidente Carraro -. La dichiarazione di intenti sottoscritta va in questa direzione ed è un altro step di un percorso che ha tra gli obiettivi anche quello di semplificare di ingresso in Italia per gli stranieri che completeranno i programmi di formazione professionale e civico-linguistica ai fine della selezione del personale».