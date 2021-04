Porto di Venezia, c'è l'intesa della Regione: Fulvio Lino Di Blasio sarà presidente a Venezia

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha comunicato oggi al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, di aver espresso la prevista intesa della Regione alla nomina di Fulvio Lino Di Blasio a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale. Zaia ha dato il benvenuto a Di Blasio nell’auspicio che l’Autorità portuale sia protagonista dello sviluppo della portualità veneziana, in sinergia con il sistema infrastrutturale del Veneto.

Per il commissario straordinario del porto Cinzia Zincone è stato il momento del congedo. «Ringrazio i rappresentanti della città metropolitana di Venezia e della Regione del Veneto insieme alla capitaneria di porto di Venezia e Chioggia per la collaborazione dimostrata durante l’esperienza commissariale e il presidente Zaia per il supporto e gli attestati pubblici di stima nei miei confronti», ha detto.

In seguito agli approfondimenti della capitaneria e all’adempimento di alcune prescrizioni tecniche da parte dei concessionari, il comitato di gestione, riunito oggi, alla presenza del commissario Zincone, del direttore marittimo del Veneto pro tempore Piero Pellizzari, del comandante del Porto di Chioggia Michele Messina, di Fabrizio Giri, in rappresentanza della città metropolitana di Venezia, e di Maria Rosaria Anna Campitelli, in rappresentanza della Regione, ha espresso all’unanimità parere positivo sul rilascio di tre concessioni demaniali di durata infraquadriennale nei Porti di Venezia e Chioggia: gelateria Nico, Brusato trasporti srl e Il Burchiello srl. Alla seduta ha partecipato, in videoconferenza, anche il Collegio dei Revisori dei Conti rappresentato dal Presidente Angelo Passaro e dal componente effettivo Laura Mazzone.

Al termine dell’incontro il Commissario straordinario ha rivolto un ringraziamento per la collaborazione dimostrata durante la guida dell’Authority: «tengo a esprimere tutta la mia gratitudine per la fattiva cooperazione dimostrata nell'adottare le scelte fin qui compiute, frutto di un proficuo dialogo istituzionale che sono sicura non mancheranno nei prossimi, importanti appuntamenti che ci attenderanno da qui al termine dell’esperienza commissariale. Non mancherà, anche nel futuro, il mio sostegno allo sviluppo della portualità veneta e alla salvaguardia, fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna».