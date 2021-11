Intossicazione in una materna di Spinea, decine i bambini a casa

È successo ieri, martedì 9 novembre, dopo il pranzo in una classe di scuola materna dell'istituto comprensivo Daniela Furlan di Spinea. Circa 25 alunni, dopo aver mangiato in mensa, avrebbero manifestato disturbi come mal di stomaco e vomito e oggi non si sarebbero presentati a scuola. In base alle prime informazioni, risulterebbe che un solo alunno sia stato accompagnato dalla famiglia al pronto soccorso per dei controlli, dopo aver manifestato sintomi da intossicazione alimentare. La ditta che fornisce i pasti in questa scuola è la stessa che consegna in altri istituti del territorio, dove però non sembra si siano verificati problemi o malesseri.

«Stiamo monitorando la situazione - fa sapere il sindaco di Spinea Martina Vesnaver - Eventuali approfondimenti saranno disposti dalle autorità sanitarie. Siamo in continuo contatto con la dirigenza scolastica». Al momento nessuna causa del malessere accusato dai piccoli può essere esclusa, come la diffusione di un virus.