Malori dopo la cena al ristorante, l'Ulss individua un virus nelle alghe

Diverse persone, nei giorni scorsi, avevano segnalato intossicazioni alimentari dopo aver mangiato in un ristorante orientale di San Donà di Piave, lamentando sintomi quali mal di stomaco e diarrea. Sono state necessarie indagini approfondite da parte dell'Ulss 4 del Veneto orientale per risalire alla causa del fenomeno: nessuna negligenza da parte del locale, bensì un virus presente in un'alga utilizzata per la preparazione di alcuni piatti di sushi.

A verificare l'origine del problema è stato il personale del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. Come previsto in questi casi, gli specialisti hanno svolto un'indagine epidemiologica, presentandosi direttamente nel ristorante e prelevando una serie di campioni. Dalle analisi di laboratorio dell'istituto zooprofilattico i valori del pesce sono risultati regolari, mentre nelle alghe è stato trovato un virus in grado di contaminare acqua e cibo. A quel punto l'Ulss è risalita al fornitore dell'alimento, che si trova a Bologna, e ne ha bloccato la commercializzazione, ritirando le forniture già distribuite in altri esercizi.

Nessuna conseguenza per il ristorante di San Donà, che è risultato in regola con le norme igieniche-sanitarie e che infatti non è mai stato chiuso. I gestori hanno anche divulgato il rapporto dell'Ulss 4, ribadendo che i prodotti impiegati «sono di primissima qualità e assolutamente freschi».