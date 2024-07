Distributori scassinati e danni all'Ispettorato in via Piave

Distributori scassinati e danni ai distributori automatici. Martedì i dipendenti dell’Ispettorato territoriale di Venezia hanno rovato una nuova, brutta sorpresa: l'ennesima incursione nei locali dell’ufficio.

Tutto è avvenuto probabilmente nelle ore notturne, spiegano dalla Funzione pubblica della Cgil, ad appena pochi mesi dall’ultimo episodio (febbraio 2024) «Non è seguito nessun provvedimento da parte dell’amministrazione volto ad aumentare la sicurezza della struttura che ospita l’Ispettorato d’area metropolitana di Venezia. A parte il solito danno economico – dichiarano la rsu e i sindacati – da anni denunciamo un problema di sicurezza nelle sedi territoriali dell’ispettorato, anche in relazione al fatto che questo genere di intrusioni con scasso sono avvenute in questo ufficio cinque volte in questi ultimi anni».

Il problema si è riproposto anche per la nuova sede di via Piave a Mestre, zona ben nota per le sue problematiche e fragilità e risulta maggiormente urgente per la possibilità che il tentativo così facilmente raggiunto di entrare nella sede si riproponga. «L’amministrazione deve, una volta per tutte, prendere provvedimenti concreti e rendere più sicura la sede di Venezia, aumentando i livelli di sicurezza sia nelle ore diurne – finanziando apposito servizio di guardiania – che nelle ore notturne, al fine di tutelare il personale dipendente e i beni pubblici all’interno della struttura più volte assaltata - commentano Franca Vanto (Fp Cgil) e Monica Coin della Rsu - Segnaliamo anche ai vertici nazionali questo problema - che purtroppo non riguarda solo la sede di Venezia ma è comune alla maggior parte degli uffici in tutto il territorio nazionale - perché si attivino per le verifiche alle misure di sicurezza, specialmente in questo periodo in cui le nuove assunzioni hanno comportato dotazioni di materiale informatico, oggetto di possibili furti».

Un tema che riguarda, spiegano Vanto e Coin, anche il sindaco e il prefetto di Venezia. «Rsu dell’Ispettorato e sigle sindacali chiedono di mettere in atto un piano immediato di intervento poiché le sedi sono sguarnite di un sistema di sorveglianza. Il problema della sede di Mestre verrà riproposto al dirigente dell’ufficio per chiedere una soluzione adeguata al problema urgente, che non ha mai trovato una risposta».