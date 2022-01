Anziano investe volontariamente una guardia giurata al drive through

Esasperato dall'attesa, un anziano in coda al drive through di Mestre avrebbe investito volontariamente con la propria auto una guardia giurata. A riferire l'episodio è l'Ulss 3: «Negli ultimi giorni i nostri punti tampone sono stati molto impegnati - spiega il dg Edgardo Contato - e hanno accolto migliaia di persone, molte delle quali in accesso libero. Si creano così code e attese: niente, però, può giustificare il gesto compiuto da uno degli utenti, che nel pomeriggio del 31 dicembre ha addirittura investito con la propria auto l'addetto alla sorveglianza, al punto da rendere necessario l'intervento di un'ambulanza che lo ha condotto al pronto soccorso, e di una pattuglia delle forze dell'ordine».

In quella giornata, secondo i dati dell'azienda sanitaria, 2.222 utenti hanno effettuato il test nei drive through. «L'autore del gesto insensato è un utente anziano - continua l'Ulss 3 - uno dei 1256 giunti senza prenotazione, e privo anche di prescrizione medica. Interrogato dalle forze dell'ordine, porterà le conseguenze del gesto sconsiderato. Gesto che resta per ora isolato nella sua gravità (l'operatore è stato medicato ed ha ricevuto una prognosi di una decina di giorni) ma che l'azienda sanitaria intende stigmatizzare con forza, anche perché si aggiunge ad altre aggressioni verbali e fisiche verificatesi nelle sedi vaccinali e nei punti tampone».