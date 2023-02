Ospedale di San Donà di Piave: 24 milioni per la riqualificazione

Ammonta a 24 milioni di euro il finanziamento che la Regione ha deliberato a favore dell'ospedale di San Donà di Piave. I fondi, in particolare, sono destinati a opere di miglioramento, adeguamento antisismico e antincendio della struttura. «Con questo importante contributo - spiega il direttore Ulss 4, Mauro Filippi - si potrà dare avvio ad una serie di lavori di riqualificazione del presidio e, ove questo non sia possibile o non sia economicamente conveniente, si procederà alla realizzazione di nuove strutture in sostituzione di quelle esistenti».

Dopo gli importanti investimenti per l’ospedale di Jesolo, dunque, è il momento di quello sandonatese: nell’ala ovest saranno svolti lavori di adeguamento presso l’otorinolaringoiatria, e intanto sarà interamente ristrutturato il reparto di ostetricia e ginecologia, con relativi ambulatori e nuovo blocco parto. Altri lavori riguarderanno le unità operative di gastroenterologia, pneumologia, gruppo operatorio. Al piano terra saranno rinnovati la piastra ambulatoriale e l'ingresso per l’accoglienza degli utenti; nella zona est dell’ospedale, vicino all’elisuperficie, nascerà un nuovo edificio, affacciato sull’area verde di via Girardi, nel quale troveranno collocazione reparti di degenza e servizi specialistici.

Alcuni lavori sono già partiti, altri sono in fase di progettazione e finanziamento: «Tra il 2023 e il 2025 - prosegue Filippi - vedremo avviati molti cantieri. Il piano di programmazione ci consente di investire svariati milioni di euro e avviare una importante operazione di adeguamento e ammodernamento delle strutture e delle tecnologie, per garantire elevati standard di cura ai pazienti e le migliori condizioni organizzativo-funzionali ai nostri professionisti». I vari interventi saranno seguiti da un team di professionisti appositamente costituito. Il team «avrà il compito di assicurare il rispetto dei tempi e della progettazione, fino alla rendicontazione dei costi - conclude Filippi - così come seguirà in generale l’attuazione del piano aziendale degli investimenti».