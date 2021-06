Persona investita sulla linea ferroviaria Treviso-Trieste

L'impatto vicino al Vega. Gli agenti della polizia sul posto per i rilievi. La tratta risulta riaperta e il traffico tornato regolare tra Mestre e l'ospedale. Coinvolta una 30enne trasportata all'Angelo per un intervento chirurgico alle gambe

Una persona è rimasta investita da un treno stamattina, verso le 10, sulla linea Treviso-Trieste, nell'ultimo tratto che dal cavalcavia della Giustizia va verso la stazione di Mestre.

Ad essere coinvolta una trentenne originaria dell'est europeo ma residente nel Veneziano. Si sarebbe trovata sui binari al momento del transito del convoglio, quando il mezzo l'ha centrata alle gambe non riuscendo a frenare in tempo. Rilievi e accertamenti della polizia ferroviaria sul posto. Potrebbe essersi trattato del tentativo di un gesto estremo. La signora presa in cura dal personale del Suem è stata portata all'ospedale dell'Angelo di Mestre per un intervento chirurgico, ma probabilmente perderà l'uso degli arti inferiori.