Investimento sulla Venezia-Trieste, ritardi e cancellazioni dei treni

Dalle 11.20 di stamattina il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Trieste, precedentemente rallentato tra San Stino e Portogruaro per l’investimento mortale di una persona, un uomo di mezza età, è tornato regolare. Le forze di polizia dopo i rilievi hanno autorizzato la ripartenza dei treni, che hanno subito rallentamenti anche fino a 90 minuti, 35 per un treno dell'alta velocità, 45 per 3 regionali, mentre 5 treni sono stati limitati nel percorso.

La tratta San Stino-Portogruaro in direzione Trieste ha subito delle cancellazioni dopo le 9.30, orario in cui si è verificato l'impatto mortale, mentre intorno a mezzogiorno, dopo l’intervento dell’Autorità giudiziaria, il traffico era ancora rallentato per un malfunzionamento della linea e l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione dei treni.