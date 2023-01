Travolto da un treno, soccorso e portato via in elicottero

Circolazione ferroviaria sospesa verso le 21 di giovedì, tra le stazioni di San Stino di Livenza e Portogruaro, per l'investimento di un uomo all'altezza di Cessalto. Una persona è stata travolta da un convoglio, ma nonostante l'impatto era viva al momento in cui i soccorritori e gli agenti della polizia ferroviaria di Venezia l'hanno individuata, allertando l'elicottero di Treviso per il trasferimento all'ospedale.

I treni sono stati sospesi o hanno accumulato decine di minuti di ritardo, fino a un'ora per i treni dell'alta velocità, per consentire i rilievi e la ricostruzione. Sui canali internet e social di Trenitalia è passata la notizia dell'investimento con le tratte coinvolte e i disagi previsti per i passeggeri per via del blocco della circolazione. Una settimana fa un'altra persona era stata investita a Marghera. Era l'Epifania, e un'anziana di 77 anni, rimasta travolta da un convoglio, è stata portata all'ospedale di Mestre gravemente ferita.