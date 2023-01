Investita da un treno a Marghera, ricoverata in gravi condizioni

È stata investita da un treno dell'alta velocità nel tratto ferroviario di Marghera ed è ora ricoverata in gravi ocondizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Si tratta di una donna veneziana di 77 anni.

È successo attorno alle 18 di domenica quando la circolazione dei treni è risultata sospesa sulla linea ferroviaria tra Mestre e Venezia Santa Lucia. Sul posto la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale di assistenza medica. Portata d'urgenza in pronto soccorso, la donna è ora ricoverata in codice rosso. Secondo i medici vi è una forte emorragia in corso: la donna ha subito la subamputazione dell'arto inferiore. La prognosi è riservata.

Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria in serata è gradualmente ripresa. I treni Alta velocità e regionali precedentemente coinvolti nella sospensione della circolazione hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Il treno FR 9741 Milano Centrale (15.45) - Venezia Santa Lucia (18.12) è rimasto fermo dalle 18.03 nei pressi di Marghera e ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 88 minuti. Il regionale veloce Venezia Santa Lucia (18.01) - Trieste Centrale (21.04) si è fermato dalle 18.04 a Marghera.