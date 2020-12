Due persone investite sui binari alla stazione di Mestre ospedale: in salvo

Verso le otto di sera due persone sono state state investite da un treno mentre si trovavano sui binari della stazione di Mestre ospedale. Entrambe sono state recuperate ancora in vita dai soccorritori intervenuti subito dopo, quindi trasportate all'ospedale dell'Angelo. Il convoglio, essendo nei pressi della fermata, stava viaggiando a bassa velocità e probabilmente questo ha permesso loro di mettersi in salvo.

La polizia ferroviaria sta cercando di ricostruire l'accaduto. Per ora la dinamica dell'incidente è ancora confusa: si tratterebbe di due giovani, un ragazzo e una ragazza, ma non è chiaro se si conoscessero o se uno dei due sia sceso sui binari per aiutare il primo. Sul posto, oltre alle ambulanze e all'automedica, sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Articolo in aggiornamento