Investito da un treno: grave all'ospedale

Un uomo è stato soccorso nella serata di mercoledì 23 novembre dopo essere stato investito da un treno sui binari della linea Venezia-Trieste, nel territorio di Musile di Piave. È stato allertato il 118, arrivato sul posto con i mezzi di emergenza attorno alle 22.20. Gli operatori lo hanno recuperato ancora in vita, ma in condizioni gravi, quindi l'hanno caricato a bordo dell'elicottero del suem per il trasferimento all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Nel frattempo sono iniziati gli accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto, in particolare per capire se l'uomo sia finito sui binari per errore o se sia stato un gesto volontario. Le sue condizioni sono monitorate in queste ore dai sanitari dell'ospedale mestrino. In seguito all'investimento la circolazione sulla linea ferroviaria è stata interrotta e Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi per sopperire alla cancellazione di cinque treni regionali. Altre due corse hanno maturato ritardi fino a 90 minuti.