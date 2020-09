Irruzione degli attivisti alla raffineria Eni di Marghera

Circa 250 attivisti in tuta bianca hanno fatto irruzione sabato pomeriggio all'interno degli impianti Eni di Porto Marghera: l'azione, spiegano gli organizzatori, è rivolta contro un'azienda che rappresenta un «esempio esplicito del modello di sviluppo distruttivo che sta generando cambiamenti climatici», oltre che delle «caratteristiche del sistema capitalista: diseguaglianze, distruzione dei territori, crescita anteposta alle necessità delle persone».

L'iniziativa, inoltre, segna «la nascita del network "rise up for climate justice!"» come esito del climate meeting che si è svolto oggi al termine dei quattro giorni del Venice climate camp, ospitato al centro sociale Rivolta a Marghera. Alla raffineria Eni è intervenuta la polizia.