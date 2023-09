Iseo, Usif: “Plauso al collega della gdf di Venezia che ha salvato due giovani dal rogo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

“L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) plaude al coraggio e all’altruismo del collega Domenico Lamarta che a Iseo (BS) ha contribuito a salvare due giovani, pronti a lanciarsi nel vuoto pur di sfuggire alle fiamme divampate nel proprio appartamento. Dalla propria abitazione Lamarta ha sentito alcune grida di aiuto e non ha esitato ad intervenire per mettere in salvo i ragazzi che erano rimasti bloccati all’interno. Ma non solo. In seguito, insieme ad un agente della Polizia locale, si sono introdotti nell’edificio per accertarsi che non fossero presenti altre persone negli appartamenti adiacenti, sfidando la cappa di fumo acre che si era diffusa in tutto lo stabile. Al Maggiore Lamarta (in servizio a Venezia) e all’agente Scolaro va il plauso di USIF per il coraggio e l’altruismo dimostrato. L’ennesima dimostrazione, qualora servisse, dell’abnegazione al lavoro di coloro che indossano una divisa”.

Lo dichiara, in una nota, il Segretario Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri della Lombardia – Pasquale Di Nardo, insieme al Segretario Regionale USIF del Veneto – Matteo Medici.