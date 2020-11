Altri fondi per riparare i danni dell'acqua alta nell’isola di San Giorgio e a palazzo Soranzo Cappello

Due decreti, firmati ieri dal commissario per l'acqua alta Luigi Brugnaro, danno il via ad altrettanti lavori di riparazione dei danni causati dalla marea eccezionale del 12 novembre 2019. Uno riguarda un cedimento spondale dell’isola di San Giorgio Maggiore, compresa la darsena della Fondazione Cini (se ne occuperà il provveditorato grazie a un finanziamento di circa 470mila euro); il secondo la messa in sicurezza e ripristino delle funzionalità di palazzo Soranzo Cappello, quest'ultimo a carico della soprintendenza, per un costo di 61mila euro. In tutto, quindi, vengono stanziati circa 530mila euro. Gli interventi si aggiungono a quelli già effettuati con il primo stralcio di finanziamento (16,2 milioni) e a quelli già appaltati del secondo stralcio (40,7 milioni).

A San Giorgio si interviene su una porzione del marginamento est dell’isola, gravemente danneggiata dalla mareggiata di quella notte. È previsto il ripristino del tratto antistante gli edifici ex Convitto ed Auditorium (ex Squero), compreso il relativo scivolo di alaggio e varo delle imbarcazioni, e del tratto di riva compresa fra i due fabbricati, completamente crollato. Infine, è programmata la costruzione di un pontile in legno in sostituzione di un vecchio camminamento in cemento armato costruito dal piede della parete di facciata dell’ex Convitto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Palazzo Soranzo Cappello, sede veneziana della soprintendenza e tutelato come bene culturale, sito in Rio Marin, era stato completamente allagato al piano terra: in questo caso saranno ripristinati i quadri di comando di tutti gli impianti (elettrico, riscaldamento/condizionamento, sicurezza antincendio, anti-intrusione, ascensore ecc) e della rete dati.