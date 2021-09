Controlli dei carabinieri e degli ispettori sanitari: doppia multa ad un locale di Chioggia

Doppia multa ad un locale di Sottomarina per violazioni sulla conservazione degli alimenti. L'ispezione è stata svolta stamattina, 28 settembre, dai carabinieri della compagnia di Chioggia assieme al servizio igiene alimenti dell'Ulss 3. Nel corso delle verifiche all'interno dei frigoriferi sono stati trovati circa 50 chili di prodotti (pesce, crostacei, tranci di insaccati e pollame per un valore totale di 500 euro) che erano sprovvisti di etichette e documentazione di tracciabilità. Il controllo degli ambienti, inoltre, ha evidenziato delle carenze igienico-sanitarie. Per quest'ultima inosservanza l'esercente è stato sanzionato con una multa da mille euro, mentre per la mancata tracciabilità la multa ammonta a 1.500 euro.