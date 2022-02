Ispezioni dei Nas nei punti tampone, multe anche nel Veneziano

Ha coinvolto anche alcune farmacie e centri prelievi veneziani la vasta campagna di accertamenti svolta nelle ultime settimane dai carabinieri del Nas, il nucleo per la tutela della salute. Le verifiche, effettuate nel mese di gennaio, hanno riguardato la corretta esecuzione di tamponi per la ricerca del Covid-19 in tutti i tipi di punti di prelievo, con l'obiettivo di rilevare scorrettezze e comportamenti illeciti: utenti che si presentano con la tessera sanitaria di qualcun altro, uso di tamponi e kit non regolari, irregolarità nella registrazione sulla piattaforma sanitaria informatica; ma anche impiego di figure professionali non adeguate o prive di green pass, nonché ambienti non idonei.

In provincia di Venezia sono state multate quattro farmacie e per una di queste, a Olmo di Martellago, è seguita la sospensione del servizio: la richiesta era arrivata nelle settimane scorse dall'Ulss 3, che aveva segnalato presunte anomalie nella registrazione dei casi positivi. Altre irregolarità sono state riscontrate al drive through dell'aeroporto di Venezia, dove, secondo i Nas, mancava la richiesta di autorizzazione al Comune e all'azienda sanitaria.