Misura ponte del Governo: 9 e 10 gennaio in area arancione

Nel weekend del 9 e 10 gennaio 2021 in Veneto e tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, che potranno rimanere aperti solo per la vendita da asporto. Confermata, invece, la didattica in presenza al 50% nelle scuole a partire dal 7 gennaio. È quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte, secondo quanto appreso dall'Ansa, nel corso del vertice con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e membri del Cts.

Weekend arancione post festività

La riunione era stata convocata per fare un punto sull'emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in campo per le festività. In particolare: