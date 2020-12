Natale: tutta l'Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione nei feriali

L'orientamento del Governo, secondo quanto l'Ansa ha appreso da fonti che hanno partecipato al vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza, sembra chiaro: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 tutta l'Italia sarà in zona arancione nei giorni lavorativi e in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Ora toccherà al confronto con le Regioni prima di formalizzare le misure.

Questo il quadro che si delinea a livello nazionale, quindi, dopo che ieri il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza per il Veneto, che prevede come misura più drastica il divieto di spostamento tra Comuni dopo le 14 (salvo particolari deroghe).

Oggi il report settimanale dell'Iss

Dall'introduzione delle zone colorate, il Veneto è sempre stato in area gialla, nonostante il governatore abbia previsto già in passato misure restrittive aggiuntive, prima con la "zona gialla plus" e, da domani, per l'appunto, con le nuove disposizioni pubblicate in bollettino ufficiale. Oggi l'Istituto superiore di sanità presenterà il nuovo report settimanale sulla situazione covid in Italia (come ogni venerdì), ma non dovrebbero esserci sorprese per la nostra Regione: nonostante il numero dei contagi segua un trend costante e i ricoveri aumentino, l'Rt in Regione è abbondantemente inferiore, come valore, a quello necessario per mantenere il colore giallo.