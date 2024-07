Iuav, scontro tra rettore e "Assemblea permanente": «Dialogo impossibile»

Si stanno esacerbando le tensioni nella comunità accademica di Iuav, segnato come altre università italiane da movimenti studenteschi che da mesi chiedono una revisione dei rapporti con le istituzioni israeliane e la filiera bellica, ma caratterizzata nello specifico dalla scelta dell'Ateneo di attivare una collaborazione con le Nazioni Unite che consenta a Iuav di partecipare alla ricostruzione di Gaza.

Dal 20 giugno, dopo la delusione degli studenti per come è stata gestita la presentazione pubblica del progetto su Gaza, la sede dei Tolentini è infatti di nuovo "occupata", cioè vissuta giorno e notte da un'"assemblea permanente" di studentesse e studenti: la parola occupazione è però fuorviante, nel caso dei Tolentini, in quanto nessun servizio o accesso è stato mai interrotto. Ma una mail del rettore Benno Albrecht, inviata il mattino del 1 luglio, dopo 10 giorni di dialogo difficile tra la governance e i manifestanti, ha portato a una rapida evoluzione degli eventi.

La mail del Rettore il 1 luglio

Il rettore, rivolgendosi «a tutta la comunità Iuav, alle studentesse e agli studenti, al personale tecnico amministrativo, ai docenti e a tutti i collaboratori, per chiarire le situazioni in essere presso la nostra sede dei Tolentini» mette in sequenza una serie di prese di posizione, spiegando che l'autoproclamata «Assemblea Permanente per la Palestina Libera è costituita da un numero oggettivamente esiguo di persone a fronte delle diverse migliaia di studentesse e studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo di Iuav» e di aver in questi mesi fornito a tutti la possibilità di esprimere opinioni.

Poi elenca gli atti di Iuav in risposta alle richieste del movimento studentesco, quali borse di studio per studenti palestinesi e discussioni pubbliche. Ma a seguire Albrecht passa a critiche più nette, accusando l'assemblea di aver «da subito adottato metodi e modi non sempre condivisibili, con posizioni e rigidità che ci paiono poco appropriate per affrontare la complessità e problematicità del dramma umanitario di cui tutti siamo perfettamente a conoscenza», e ancora: «i messaggi apparsi negli ultimi giorni ai Tolentini testimoniano una volontà di ergersi al di sopra dell’opinione dei colleghi palestinesi, che hanno più volte sottolineato l’importanza della collaborazione attiva di Iuav». Segue poi l'accusa di non voler riconoscere le parole del Presidente della Repubblica: «Non riconoscere l’autorità garante della nostra Repubblica - scrive Albrecht a tutta la comunità accademica - è fatto di grande preoccupazione soprattutto se chi segue questa linea sono dei giovani che sono debitori dei vantaggi democratici che offre il nostro Paese e dei diritti che è compito di tutti noi difendere ogni giorno».

In breve, nella lunga mail il rettore chiarisce come l'Assemblea non sia gradita, adducendo anche ragioni economiche: «La situazione dei Tolentini, imposta unidirezionalmente, ci obbliga a rivedere la gestione di tutti gli spazi, soprattutto di vigilanza anche nelle ore notturne e di sabato e domenica, di un extra addebito per le pulizie e un notevole aggravio sul coordinamento della gestione Si tratta di spese impreviste che stanno diventando troppo onerose per la nostra struttura universitaria». O ragioni di sicurezza: «A questo si aggiunge l’organizzazione da parte dell’Assemblea di iniziative extra universitarie, non concordate né autorizzate dall’ateneo che comportano, tra l’altro, l’accesso dall’esterno di persone sconosciute e possono conseguentemente mettere a rischio la sicurezza delle persone e delle strutture».

Albrecht infine si rammarica per i disagi portati «alla comunità tutta, estesa a ogni persona che lavora e usufruisce dei servizi di Iuav». Parlando si una situazione che «in relazione all’oggettiva mancanza di rappresentatività dell’Assemblea, della verificata impossibilità di costruttivo confronto, non presenta purtroppo al momento utili margini di evoluzione positiva».

Le reazioni però non sono state quelle sperate. Subito il Senato degli Studenti, definito nella mail dirigenziale «unico organo democraticamente legittimato alla rappresentanza della comunità studentesca Iuav», ha espresso solidarietà e sostegno alle attività dell'Assemblea Permanente, facendo sapere contemporaneamente di aver votato all'unanimità per inserire nel prossimo Senato Accademico una mozione a favore della mappatura degli accordi con le università israeliane e successiva rescissione, come richiesto dagli studenti che protestano. Il Senato accademico si riunirà il 17 luglio e starà al rettore decidere se inserire o meno il punto alla discussione. Anche altre mail di risposta di docenti e personale tecnico-amministrativo hanno lasciato intendere che l'opinione così netta non fosse condivisa da tutto il corpo accademico.

La lettera in risposta di 30 docenti

Ma 24 ore dopo la mail rettoral è arrivata anche una seconda lettera a tutta la comunità Iuav, e al rettore stesso, firmata stavolta da 30 diversi docenti, tra cui quattro ex rettori e diversi capi dipartimento. La lettera, in modo per nulla celato, è una risposta alla censura di Albrecht. «Esprimiamo la nostra totale solidarietà alle posizioni e alle rivendicazioni degli studenti e dei dottorandi che, da mesi, sono impegnati in una ricca e profonda riflessione e in azioni di sensibilizzazione sulla questione palestinese» scrivono i docenti, che notano come studenti e dottorandi siano «tornati a mobilitarsi in risposta alla notizia degli accordi tra UNDP, Programme of Assistence to the Palestinian People e Iuav su quella che viene definita la “Strategia per la ricostruzione di Gaza”».

Segue una lunga presa di posizione, inedita per il corpo docente, decisamente critica nei confronti dell'operato della governance universitaria. «Mentre si dichiara la capacità di farsi carico di un piano di ricostruzione del territorio palestinese, il Magnifico Rettore ribadisce la posizione di neutralità e un generico auspicio per la pace e “contro tutte le guerre”. Risulta assente dalla comunicazione ufficiale, anche oggi che l’Ateneo dovrebbe impegnarsi su un campo così complesso, il richiamo all’impegno morale e al dovere giuridico di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. Il nostro Ateneo, in nome di una presunta neutralità, continua a ignorare le gravi violazioni dei diritti fondamentali della popolazione palestinese da parte di Israele, ma si dice impegnato in un piano tecnico di ricostruzione che non chiama in causa le ragioni della distruzione. Lascia così sgomenti assistere a dichiarazioni che trattano la devastazione della Striscia di Gaza equiparandola a un disastro naturale. Troviamo questo atteggiamento sbagliato, e prendiamo le distanze da una visione dell’architettura come campo tecnico, neutrale e innocente» scrivono i docenti.

Che a seguire chiedono «in solidarietà ai dottorandi che hanno steso una relazione sulle criticità dell’accordo con Undp che l’Ateneo risponda a questioni sulle quali è urgente fare la massima chiarezza». I 30 docenti pongono una lunga serie di domande sul progetto a Gaza: «Chi? Con chi? Per chi? Secondo quale mandato? Come possiamo operare in questo contesto? È possibile portare avanti un progetto da Venezia e con una prospettiva dell'Europa occidentale, senza considerare categorie come "colonizzato" o "razzializzato"?» e poi «secondo quali principi etici? In pratica, il progetto mira a costruire in modo sostenibile in una Striscia di Gaza segregata e controllata? O si muove in un’altra direzione? È possibile immaginare un progetto oltre i confini fisici?». Infine «la nostra Istituzione come intende realizzare il progetto? E in che tempi? Considerare una tempistica significa che il progetto promuove un cessate il fuoco? Come evolverà l’intervento rapido, “quasi in tempo reale”, a partire dal giorno 1?»

La lettera è firmata da Marcello Balbo, Marco Bertozzi, Renato Bocchi, Maria Malvina Borgherini, Massimo Bulgarelli, Paolo Ceccarelli, Marco De Michelis, Laura Fregolent, Maria Luisa Frisa, Marino Folin, Fulvio Lenzo, Mario Lupano, Carlo Magnani, Giovanna Marconi, Gabriele Monti, Simona Morini, Barbara Pasa, Domenico Patassini, Marko Pogacnik, Amerigo Restucci, Stefano Rocchetto, Maximiliano Romero, Annalisa Sacchi, Vitale Zanchettin. E si chiude sottolineando come sia «dovere di un’istituzione democratica e plurale, con una storia importante alle spalle, tutelare e favorire lo sviluppo del pensiero critico e informato, rendendo trasparenti processi su cui una parte della comunità chiede un confronto».

Sembra impossibile a questo punto mettere a tacere il confronto, acceso, a Iuav. Gli studenti dei Tolentini si aspettano che la "loro" mozione, votata dal Senato degli Studenti, sia discussa dal Senato accademico del 17 luglio, e fanno capire che fino a quel giorno non se ne andranno dalla sede. Il rettore di Iuav Benno Albrecht, contattato per un commento sulla vicenda, fa sapere che fornirà le risposte richieste appena possibile, compatibilmente con gli impegni istituzionali.

Ieri, 3 luglio, è finita l'altra occupazione universitaria rimasta, quella della sede Ca' Foscari di San Sebastiano.