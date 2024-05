Jesolo, c'è l'accordo: aprono tutti i chioschi dell'Umg 5

A giorni, forse ore, apriranno tutti i chioschi sull'Umg 5 di Jesolo, il tratto di litorale centrale tra piazza Mazzini e piazza Brescia. Tratto che, passato a febbraio a un nuovo concessionario, la Cbc srl, da mesi è al centro di un contenzioso tra i concessionari uscenti (o meglio una minoranza di concessionari uscenti che non hanno accettato le condizioni di Cbc) e appunto la nuova società concessionaria. Erano cinque i chioschi che da settimane stagliavano sulla spiaggia "impacchettati", chiusi, pronti per essere demoliti o riaperti a seconda di come sarebbero andate le trattative.

Cbc chiedeva ai concessionari uscenti di entrare nella nuova compagnia come soci, per continuare a lavorare, Scarl, la società sconfitta, chiedeva un accordo per continuare a lavorare per questa stagione senza dover entrare nella nuova società: Scarl infatti ha presentato un ricorso contro l'esito della gara di febbraio, che sarà discusso in un'udienza il 6 novembre, a stagione terminata. Nel weekend è arrivato l'accordo, verbale, tra i legali delle due società, che dovrebbe essere verbalizzato in giornata, salvo sorprese. Cbc dovrebbe acquistare gli arredi e le attrezzature dei chioschi esistenti - una sorta di indennizzo -, e i chioschisti pagheranno un forfettario per poter aprire e lavorare per tutta l'estate: l'intenzione è quella di aprire il prima possibile, forse già mercoledì.

Una soluzione ponte che permetterà a Jesolo di chiudere con le polemiche almeno per qualche mese e avere una spiaggia pienamente operativa da subito. Dall'anno prossimo, il piano di Cbc prevede nuovi chioschi più ampi, e quindi l'abbattimento di quelli esistenti: i concessionari uscenti a quel punto (salvo il ricorso di novembre non scompagini tutte le carte) dovrebbero entrare nella public company che ora gestisce l'Umg 5, come ha già fatto la maggioranza degli stessi da marzo in poi. Ma se ne riparla in autunno.